Piden 11 años de cárcel por “bebé falsa”: juicio entra en fase decisiva

El sonado caso de la “bebé falsa” que estremeció la provincia de Chiriquí llegó a su segundo día de audiencia.



El Ministerio Público está solicitando 136 meses de prisión, es decir, 11 años y 4 meses de cárcel para la mujer acusada de montar uno de los engaños más insólitos que se recuerdan en Panamá.

Durante la audiencia, peritos médicos confirmaron que la acusada no tiene trastornos psiquiátricos que le impidan enfrentar el juicio.



La mujer estaba tranquila y algunas personas calificaron su actitud de “fría y distante”.

Para mañana se esperan las últimas declaraciones antes de que el caso pase a la etapa donde un juez definirá si la mujer cumplirá la dura condena solicitada por la Fiscalía.

El engaño comenzó en un funeral

Todo salió a la luz a inicios de diciembre del 2023 cuando una abuela en Bugaba abrió el pequeño ataúd donde, supuestamente, descansaba su nieta… y encontró una muñeca.

Vestida de blanco, con algodones en las fosas nasales y guantecitos rosados: una escena que se hizo viral y sacudió al país entero.

La mujer acusada había asegurado estar embarazada, que dio a luz en la capital y que la niña murió tres días después. Incluso justificó el retraso del “cuerpo” debido a las protestas antiminería de octubre y noviembre. Todo era mentira.

Documentos falsos, fotos trucadas y una bebé que nunca existió

La investigación reveló que no existía ningún registro de nacimiento de la supuesta bebé.

La partida de nacimiento y la de defunción eran falsas.



El Tribunal Electoral presentó denuncia por falsificación de documentos.

Las fotos que la mujer mostraba como prueba de su parto en el Hospital Santo Tomás eran montajes: una imagen del 2015 editada para simular que estaba hospitalizada. No hay evidencia de atención médica, controles prenatales ni del parto que relató.

Tras inspecciones, entrevistas y peritajes, la Fiscalía concluyó lo inevitable: la bebé nunca existió.

Una familia rota y un país pendiente

La familia del joven engañado exige justicia, mientras la Fiscalía Anticorrupción sigue recabando documentos y revisando posibles delitos adicionales.



La expectativa es alta: en cualquier momento podría decidirse si la mujer enfrentará los 11 años y 4 meses de cárcel que pide el Ministerio Público.