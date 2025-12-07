Pillan colombiano con casi 2,700 pastillas de drogas en el aeropuerto de Tocumen

Panamá- Un colombiano fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en la ciudad capital, con 2,694 pastillas de drogas sintéticas.

El extranjero fue detectado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), mediante labores de inteligencia y perfilamiento aeroportuario, y con el apoyo de unidades caninas. Estas detectaron 2 bolsas plásticas con pastillas blancas y rosadas durante una inspección en el aeropuerto.

Tras el hallazgo, el SENAN coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá el decomiso de las pastillas, determinando que 2,097 correspondían a Oxicodona (362.21 gramos) y 597 a Alprazolam (59.70 gramos).

Al comprobarse que se trataba de drogas sintéticas, el pasajero y las pastillas fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas.

En lo que va de este año, el SENAN ha incautado 54,854 paquetes de sustancias ilícitas en 123 operaciones.