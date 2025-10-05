Sucesos - 05/10/25 - 10:32 PM

Policía choca contra árbol en competencia de ciclismo y muere

Según el reporte oficial, el uniformado perdió el control de la bicicleta y colisionó contra un árbol, resultando fatal.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del Cabo Segundo Post Mortem Jesús Sanjur, quien perdió la vida este domingo mientras participaba en el Circuito de Ciclismo "Clásico Monumento de Azuero".

El Director General Jaime Fernández, en nombre de todos los miembros juramentados y no juramentados de la institución, expresó su solidaridad y condolencias a los familiares del uniformado en este difícil momento.

Con dos años y siete meses de servicio, Sanjur laboraba en el Departamento de Bienestar Laboral y Familiar, donde se destacó por su compromiso, sentido de pertenencia y vocación de servicio, dejando una huella imborrable en sus compañeros.

