Por matar hombre en 2022 lo condena a pagar 25 años de prisión

Panamá-Aldair Corpas, de 24 años de edad, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Leonardo Medina, en un suceso ocurrido a principios del 2022, en el corregimiento de Barrio Norte de la ciudad de Colón.

Este hecho violento ocurrió la madrugada del 7 de febrero de 2022 en la urbe colonense, cuando el sentenciado, en compañía de otra persona con un arma de fuego, interceptó a la víctima, quien en ese instante pasaba caminando por la calle 5, Avenida Herrera, y le efectuó múltiples disparos, causándole la muerte.

Durante el desarrollo del juicio oral se presentó la teoría del caso, la práctica de pruebas y los alegatos de clausura, logrando que se declarara culpable a este hombre.

También se le impuso al sentenciado la pena accesoria de prohibición para portar armas de fuego por el mismo período que la sanción principal, una vez cumplida esta.

La condena se dio mediante jurado de conciencia, que llegó a la conclusión de culpabilidad en el delito de homicidio doloso agravado.

Este caso fue atendido por funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Por este mismo caso, en enero de 2025, Álvaro De Jesús Linero, de 25 años, también fue condenado a pagar 25 años de prisión





