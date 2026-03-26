Viola a quinceañera y la preña; quedó bajo detención provisional

Panamá- Un hombre de raza indígena, de 25 años, de la comarca Guna Yala, quedó detenido provisionalmente mientras se adelantan las investigaciones que lo vinculan a una violación de una menor de edad, quien, como resultado de esta conducta delictiva, quedó embarazada.

La situación ocurrió a mediados del mes de enero de 2026 en la comunidad indígena de Narganá, cuando, de acuerdo con la investigación que se adelanta, el ciudadano abusó sexualmente de una menor de 15 años.

Luego del suceso, la Personería de Guna Yala gestionó la aprehensión de esta persona para que enfrentara a la justicia.

Durante el desarrollo de la audiencia ante el Juzgado de Garantías, la Personería de Guna Yala también logró la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre.

En esta misma audiencia ante el Tribunal de Garantías se ordenó la aplicación de la medida cautelar.

Ahora él enfrenta el cargo por el delito de violación sexual agravada y debe esperar al menos seis meses para que concluya la investigación y se proceda al juicio.



