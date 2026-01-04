Sucesos - 04/1/26 - 10:22 AM

Por un milagro: Joven sobrevive a ahogamiento en playa Las Lajas

El bañista, residente en Boquete, presentó agotamiento y pérdida de fuerza en ambos brazos cuando se encontraba detrás del rompeolas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de 28 años está vivo de milagro luego de casi ahogarse este domingo mientras nadaba en playa Las Lajas, ubicada en la provincia de Chiriquí.

Según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el bañista, residente en Boquete, presentó agotamiento y pérdida de fuerza en ambos brazos cuando se encontraba detrás del rompeolas, luchando contra la corriente. Afortunadamente, los salvavidas lo visualizaron a tiempo y lograron rescatarlo antes de que se ahogara.

Paramédicos que se encontraban en la playa atendieron al ciudadano, lo estabilizaron y luego lo trasladaron a un centro médico cercano, donde se mantiene con signos vitales estables y bajo observación, sin complicaciones.

Esta playa, muy visitada por residentes y visitantes de otras provincias, posee un oleaje bastante fuerte, por lo que mantiene vigilancia de guardavidas profesionales.

El Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de seguridad en playas, mantenerse atentos a las condiciones del mar y solicitar apoyo oportuno ante cualquier emergencia a las líneas 911 o 520-4426.

 Enero 04, 2026
 Enero 04, 2026
 Enero 04, 2026
 Enero 04, 2026
 Enero 04, 2026
 

