Presenta querella penal contra imputados en el caso de Esteban De León

Panamá- Una querella penal por los delitos de homicidio, secuestro y robo presentó este miércoles el abogado Omar Jaén, en representación de la familia de Esteban de León, ante el Ministerio Público, contra los dos sujetos aprehendidos por su presunta vinculación con su desaparición y muerte.

El letrado aseguró que, aunque la familia ha especulado que Esteban quizás murió de un ataque cardíaco, existen elementos suficientes para sostener los motivos violentos del hecho. Entre estas pruebas destacan el modo en que se encontraba el cuerpo y las acciones posteriores, como la venta de su vehículo en 400 balboas antes de ser calcinado y la comercialización de su celular.

Jaén explicó que en casos similares, donde la causa de la muerte ha sido imprecisa por el deterioro del cuerpo o la manipulación de la escena, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que los elementos periféricos, unidos entre sí, apuntalan un actuar violento.

Desde su punto de vista, este es un caso que debe sentar un precedente. Los abogados querellantes representan el "grito de los que no tienen voz", ya que el crimen de Esteban fue tan atroz que dejó abiertas heridas sociales.

Además, mencionó que, como inicialmente el sistema le falló a Esteban —las autoridades esperaron cierto tiempo para actuar—, los abogados querellantes seguirán hasta el final para que esto no se repita, haya una certeza del castigo y se apliquen estrictos estándares de legalidad.

Por este caso, Arturo David Hansell, alias 'Pagoda' (24 años), y Abdiel Oglivie, alias 'Tatín' (20 años), fueron aprehendidos a inicios de este mes de noviembre y presentados ante un juez de garantías que les declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación por los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de libertad, además, les aplicó la medida cautelar más severa (detención provisional).