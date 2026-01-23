Sucesos - 23/1/26 - 05:35 PM

Profesor depredador condenado a 16 años de prisión por corrupción de menores

El hombre, de 32 años, era investigado desde el año 2025 por cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor cuando fungía como profesor de un centro educativo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- A 16 años de prisión, mediante un acuerdo de pena, fue condenado este viernes un exprofesor aprehendido ayer en el corregimiento de Ancón, acusado por los delitos de corrupción de personas menores de edad y posesión de material de abuso sexual.

El hombre, de 32 años, era investigado desde el año 2025 por cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor cuando fungía como profesor de un centro educativo.

Además, durante la audiencia intermedia, se impuso una pena accesoria que lo inhabilita para el ejercicio de cargos públicos en parvularios, parques, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por un período de 16 años una vez cumplida la pena principal.

En la carpetilla de la causa adelantada contra el sujeto, consta que las autoridades ubicaron material de abuso sexual infantil en equipos tecnológicos que le habían sido decomisados en diligencias judiciales.

Según confirmó el Ministerio Público, la sustentación por parte de la fiscalía durante la audiencia de hoy "se centró en la protección de la menor de edad y en asegurar que el hecho no quedara en la impunidad, respetando en todo momento las garantías del debido proceso".

El Tribunal también ordenó el ingreso formal del nombre del condenado al registro de ofensores sexuales.

Te puede interesar

Profesor depredador condenado a 16 años de prisión por corrupción de menores

Profesor depredador condenado a 16 años de prisión por corrupción de menores

 Enero 23, 2026
Cadáver putrefacto es encontrado flotando debajo del puente Centenario

Cadáver putrefacto es encontrado flotando debajo del puente Centenario

 Enero 23, 2026
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

 Enero 23, 2026
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

 Enero 23, 2026
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

 Enero 23, 2026

 

 

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero