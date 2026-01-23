Profesor depredador condenado a 16 años de prisión por corrupción de menores

Panamá- A 16 años de prisión, mediante un acuerdo de pena, fue condenado este viernes un exprofesor aprehendido ayer en el corregimiento de Ancón, acusado por los delitos de corrupción de personas menores de edad y posesión de material de abuso sexual.

El hombre, de 32 años, era investigado desde el año 2025 por cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor cuando fungía como profesor de un centro educativo.

Además, durante la audiencia intermedia, se impuso una pena accesoria que lo inhabilita para el ejercicio de cargos públicos en parvularios, parques, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por un período de 16 años una vez cumplida la pena principal.

En la carpetilla de la causa adelantada contra el sujeto, consta que las autoridades ubicaron material de abuso sexual infantil en equipos tecnológicos que le habían sido decomisados en diligencias judiciales.

Según confirmó el Ministerio Público, la sustentación por parte de la fiscalía durante la audiencia de hoy "se centró en la protección de la menor de edad y en asegurar que el hecho no quedara en la impunidad, respetando en todo momento las garantías del debido proceso".

El Tribunal también ordenó el ingreso formal del nombre del condenado al registro de ofensores sexuales.