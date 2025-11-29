Quinto día de intensa búsqueda de hombre desaparecido en Veraguas

Por quinto día consecutivo, autoridades y voluntarios mantienen las labores de búsqueda y rescate del señor José Antonio Saavedra González, de 75 años, quien padece de Alzheimer y fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes, luego de salir de su residencia.

Las operaciones de este sábado se concentran en el corregimiento de Carlos Santana, en la provincia de Veraguas, donde se ha desplegado un equipo de 15 personas, integrado por unidades del Sinaproc, Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja y familiares del desaparecido. Se han utilizado equipos y herramientas tecnológicas para su ubicación.

El grupo ha recorrido áreas boscosas, riberas de ríos y otros puntos cercanos, pero hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero. Las autoridades hacen un llamado a la población a brindar cualquier información que pueda contribuir con su ubicación.