Pitazo desesperado precedió a mortal accidente en la vía hacia Tonosí

Panamá- Al amanecer de este jueves se registró un accidente de tránsito saliendo de la comunidad de El Carate, en la vía hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde un vehículo tipo taxi se salió de la carretera y terminó volcado dentro de un terreno cercano.

En el hecho perdió la vida el conductor del taxi, identificado como Alexis Ariel, quien falleció en el lugar del accidente producto del fuerte impacto. El pasajero que lo acompañaba resultó herido y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Vecinos del área narraron que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, cuando escucharon a un vehículo pitar de manera insistente. Segundos después se oyó un fuerte estruendo y, al salir a verificar lo ocurrido, observaron que el automóvil ya se encontraba volcado dentro de un terreno a un costado de la vía.

Se conoció que Alexis Ariel se dedicaba al servicio de taxi, era oriundo de la comunidad de San José y residía en Santo Domingo. Según allegados, deja dos hijos, lo que ha generado consternación entre familiares, amistades y conocidos de la región.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y autoridades de tránsito, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Con este hecho, se eleva a dos el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia de Los Santos en lo que va del 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar más tragedias en las carreteras.



