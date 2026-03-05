Sucesos - 05/3/26 - 01:06 PM

Justicia para Rogelio: Menor detenido por asesinato a pedradas de adulto mayor

El hecho violento se registró el 13 de febrero de este año entre las calles 10 y 11, avenida Roosevelt.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un adolescente resultó aprehendido este jueves, mediante acciones de allanamiento dictado por autoridades judiciales de la provincia de Colón, por su presunta relación con investigaciones por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio, en perjuicio de un adulto mayor.

El hecho violento se registró el 13 de febrero de este año entre las calles 10 y 11, avenida Roosevelt. En esa área de la ciudad de Colón, el hombre de nombre, identificado como Rogelio Hudson, de 70 años, fue fuertemente golpeado con piedras por un grupo de jóvenes.

Los agresores viajaban en vehículos eléctricos tipo scooters que, luego de la agresión, escaparon del área. El adulto mayor fue trasladado para recibir atención médica, perdiendo la vida 48 horas después producto de esta agresión. Días antes de este ataque, el adulto mayor había sufrido un incidente con bombitas que le lanzaron en el rostro.

