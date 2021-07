Recluso que clamÃ³ ayuda muere en el hospital (Video)

El recluso Santiago De León Bell, de 49 años, quien había filmado un video en el que pedía a las autoridades del Ministerio de Gobierno y a la Defensoría del Pueblo, que no lo dejaran morir en el pabellón 17 de la Joyita, falleció en el hospital Santo Tomás.

De León alegaba que permanecía detenido desde hace un año por un caso viejo de hace como 20 años. "Tengo reflujo gastrico, todo lo que como lo vomito, he perdido 60 libras...tengo miedo de perder la vida...no me dejen morir aquí", exclama el reo.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), informó que el recluso estaba hospitalizado desde el 7 de julio. El año pasado había sido atendido y trasladado en varias ocasiones al Hospital al presentar diversas patologías médicas.

El abogado Gonzalo Moncada Luna, quien reportó el deceso de "Santi", expresó que son presos, no animales, no existe ningún tipo de atención médica decente para los internos. Tengo una cliente que tiene cáncer y está en tratamiento que ha tenido que interrumpir por un injusto encarcelamiento, alegó el jurista.

