Sucesos - 22/11/25 - 08:20 AM

Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

A las acciones de búsqueda se han sumado efectivos de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes colaboran en el esfuerzo para dar con el paradero del desaparecido.

 

Por: Redacción / Web -

Los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) han reiniciado este sábado las labores de búsqueda y rescate de un hombre que fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Hicaco, ubicado en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Según los datos oficiales, el ciudadano, 29 años,  desapareció el pasado jueves 20 de noviembre cuando ingresó a la playa Punta de Hicaco y desde entonces se ha iniciado un operativo de localización en la zona.

A las acciones de búsqueda se han sumado efectivos de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes colaboran en el esfuerzo para dar con el paradero del desaparecido.
 

Te puede interesar

Cae red de narcotraficantes con 696 paquetes de droga en dos operaciones

Cae red de narcotraficantes con 696 paquetes de droga en dos operaciones

 Noviembre 22, 2025
Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

 Noviembre 22, 2025
Amanecer de terror en Puerto Pilón: Dos asesinatos en un mismo corregimiento

Amanecer de terror en Puerto Pilón: Dos asesinatos en un mismo corregimiento

 Noviembre 22, 2025
Amenazan a representante y a su padre

Amenazan a representante y a su padre

 Noviembre 22, 2025
Fiscalía sacude juntas comunales de Chiriquí por presunto peculado

Fiscalía sacude juntas comunales de Chiriquí por presunto peculado

 Noviembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí