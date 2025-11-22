Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

Los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) han reiniciado este sábado las labores de búsqueda y rescate de un hombre que fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Hicaco, ubicado en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Según los datos oficiales, el ciudadano, 29 años, desapareció el pasado jueves 20 de noviembre cuando ingresó a la playa Punta de Hicaco y desde entonces se ha iniciado un operativo de localización en la zona.

A las acciones de búsqueda se han sumado efectivos de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes colaboran en el esfuerzo para dar con el paradero del desaparecido.

