Reportan muertes en Los Santos y Veracruz en circunstancias trágicas

Dos hombres tomaron la trágica decisión de quitarse la vida en distintos puntos del país. Ambos casos ocurrieron por ahorcamiento, y las razones detrás de estos actos fatales aún no han sido esclarecidas.

El primer incidente se registró en el sector Los Olivos, Los Santos. La víctima, un hombre de 55 años, fue encontrado sin vida en su hogar.



En un hecho separado, el segundo caso ocurrió en Veracruz, en la barriada Costa del Sol, donde un hombre de 33 años también fue hallado muerto.

Panorama Global del Suicidio



Según la Organización Mundial de la Salud (OPS), cada año alrededor de 727,000 personas se suicidan, y muchas más lo intentan. El suicidio puede ocurrir a cualquier edad, y en 2021 fue la tercera causa más frecuente de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años a nivel mundial.

Las causas del suicidio son complejas y multifacéticas, e incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales que pueden afectar a las personas a lo largo de su vida.

La OPS y diversas organizaciones de salud mental hacen un llamado a la comunidad para identificar señales de alerta y brindar apoyo a quienes lo necesiten.

