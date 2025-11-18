Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

Panamá- Cuatro mujeres que habían sido privadas de su libertad en su propia vivienda en Calle sexta, Nuevo Cristóbal (Colón), durante un robo, fueron rescatadas anoche por la Policía Nacional, luego de que tres sospechosos fueran aprehendidos.

El subcomisionado Carlos Asprilla, ejecutivo de la tercera zona policial de Colón, detalló que tan pronto se les notificó el hecho, acudieron a la vivienda y tras acciones de inteligencia lograron rescatar a las víctimas.

Durante la acción, detalló Asprilla, los uniformados aprehendieron a tres masculinos (dos menores de edad y un adulto) que estaban en el techo de la vivienda. Además, dentro del inmueble también ubicaron dinero en efectivo y aparatos tecnológicos que les habían sustraído a las víctimas, que serán claves para la judicialización del caso.

Una vez concluyó el rescate, los sospechosos y las evidencias fueron remitidos a la subestación policial más cercana para luego ser puestos a órdenes del Ministerio Público.

La investigación de este caso deberá establecer el móvil de este delito contra la libertad personal.



