Sucesos - 18/11/25 - 10:30 AM

Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

Tan pronto se les notificó el hecho, acudieron a la vivienda —sin especificar su ubicación— y tras acciones de inteligencia lograron rescatar a las víctimas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cuatro mujeres que habían sido privadas de su libertad en su propia vivienda en Calle sexta, Nuevo Cristóbal (Colón), durante un robo, fueron rescatadas anoche por la Policía Nacional, luego de que tres sospechosos fueran aprehendidos.

El subcomisionado Carlos Asprilla, ejecutivo de la tercera zona policial de Colón, detalló que tan pronto se les notificó el hecho, acudieron a la vivienda y tras acciones de inteligencia lograron rescatar a las víctimas.

Durante la acción, detalló Asprilla, los uniformados aprehendieron a tres masculinos (dos menores de edad y un adulto) que estaban en el techo de la vivienda. Además, dentro del inmueble también ubicaron dinero en efectivo y aparatos tecnológicos que les habían sustraído a las víctimas, que serán claves para la judicialización del caso.

Una vez concluyó el rescate, los sospechosos y las evidencias fueron remitidos a la subestación policial más cercana para luego ser puestos a órdenes del Ministerio Público.

La investigación de este caso deberá establecer el móvil de este delito contra la libertad personal.


 

Te puede interesar

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

 Noviembre 18, 2025
Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

 Noviembre 18, 2025
Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

 Noviembre 18, 2025
Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

 Noviembre 18, 2025
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales

 Noviembre 18, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos