Rescatan costarricenses tras hundimiento de su embarcación en Punta Burica

Panamá- Dos costarricenses fueron rescatados —en buen estado de salud— a 25 millas náuticas de Punta Burica por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), luego de que su embarcación se hundiera en alta mar.

Los extranjeros, de 28 y 29 años, habían zarpado el pasado 30 de noviembre desde el Puerto Bahía Drake, ubicado en la provincia de Puntarenas, Costa Rica.

Tras el rescate, los tripulantes fueron trasladados a la base de Senafront en Limones (Chiriquí), donde recibieron las primeras atenciones. Posteriormente, fueron remitidos al Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, para una evaluación médica especializada.