Rescate nocturno en el Volcán Barú: Joven sufre accidente y problemas de salud

Panamá- Un joven de 20 años fue rescatado en horas de la noche de ayer por unidades del Cuerpo de Bomberos, luego de que presentó problemas de salud y se accidentó en el Volcán Barú, provincia de Chiriquí.

Cuando el joven, identificado como Jaime González, se encontraba en el sendero del volcán —a cinco kilómetros del punto de referencia—, presentó problemas para respirar, deshidratación, debilidad y ambas piernas entumecidas; lo que ocasionó, además, que se cayera al suelo, se golpeara la rodilla izquierda, sufriera un desgarre muscular y sintiera dolor en la cadera.

Al ver lo ocurrido, una de las guías que lo acompañaba bajó hasta el punto de control ubicado en el sector de Los Llanos, donde llegó a eso de las 5:15 p.m., e informó lo sucedido a los guardaparques apostados en el lugar.

La joven manifestó que otras dos guías permanecían en la cima del volcán acompañando a González, ya estabilizado, luego de que le brindaron los primeros auxilios en la escena.

Unas 14 unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sinaproc iniciaron el ascenso para ubicar al joven. Paralelamente, se estableció un Puesto de Mando Unificado en el sector de Los Cipreses.

El descenso demoró unas 11 horas, luego de lo cual el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.