Sucesos - 19/1/26 - 09:58 AM

Rescate nocturno en el Volcán Barú: Joven sufre accidente y problemas de salud

Dos guías permanecieron en la cima del volcán acompañando a González, ya estabilizado, luego de que le brindaron los primeros auxilios en la escena.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un joven de 20 años fue rescatado en horas de la noche de ayer por unidades del Cuerpo de Bomberos, luego de que presentó problemas de salud y se accidentó en el Volcán Barú, provincia de Chiriquí.

Cuando el joven, identificado como Jaime González, se encontraba en el sendero del volcán —a cinco kilómetros del punto de referencia—, presentó problemas para respirar, deshidratación, debilidad y ambas piernas entumecidas; lo que ocasionó, además, que se cayera al suelo, se golpeara la rodilla izquierda, sufriera un desgarre muscular y sintiera dolor en la cadera.

Al ver lo ocurrido, una de las guías que lo acompañaba bajó hasta el punto de control ubicado en el sector de Los Llanos, donde llegó a eso de las 5:15 p.m., e informó lo sucedido a los guardaparques apostados en el lugar.

La joven manifestó que otras dos guías permanecían en la cima del volcán acompañando a González, ya estabilizado, luego de que le brindaron los primeros auxilios en la escena.

Unas 14 unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sinaproc iniciaron el ascenso para ubicar al joven. Paralelamente, se estableció un Puesto de Mando Unificado en el sector de Los Cipreses.

El descenso demoró unas 11 horas, luego de lo cual el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Te puede interesar

Rescate nocturno en el Volcán Barú: Joven sufre accidente y problemas de salud

Rescate nocturno en el Volcán Barú: Joven sufre accidente y problemas de salud

 Enero 19, 2026
Encapuchados amarran y golpean a trabajadores en empresa de Colón

Encapuchados amarran y golpean a trabajadores en empresa de Colón

Enero 19, 2026
Le dan bala a un joven en Gatuncillo Norte

Le dan bala a un joven en Gatuncillo Norte

 Enero 19, 2026
Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

 Enero 18, 2026
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

 Enero 18, 2026

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Hombre muere tras riña en una cantina en Antón

Hombre muere tras riña en una cantina en Antón