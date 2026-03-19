Cuarteto adolescente viola a dos hermanas y pagarán por ello

Panamá-Dos adolescentes, ambos de 15 años, enfrentaron a un juez de garantías, quien les imputó cargos por los delitos de violación sexual agravada y hurto. Como medida cautelar, se les ordenó la detención provisional por su presunta vinculación con estos hechos, perpetrados el 11 de abril de 2025 en el corregimiento de Omar Torrijos, en San Miguelito, en perjuicio de dos hermanas, ambas menores de edad.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito logró que la jueza de menores declarara legal la aprehensión de los dos sospechosos y diera por presentada la formulación de imputación. Basándose en el peligro que representan los imputados para las víctimas y en la naturaleza grave del delito, se impuso la medida cautelar más severa.

Según consta en la carpeta de la investigación, los dos imputados, en compañía de otros dos adolescentes, ingresaron a una residencia donde se encontraban las hermanas solas, con la intención de cometer un robo. Sin embargo, al encontrarlas desprotegidas, procedieron a agredirlas sexualmente y, antes de huir, sustrajeron 400 dólares en efectivo del inmueble.

Por este mismo hecho ya habían sido imputados otros dos adolescentes, quienes al momento del suceso tenían 13 y 14 años. En sus casos, se les aplicaron medidas cautelares ambulatorias.

La jueza penal de adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Kenia Marín, estableció un plazo de tres meses para que el Ministerio Público complete la investigación.