Residentes de Villa Grecia hallan cadáver descompuesto envuelto en tela negra

Panamá- El cadáver de un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, fue ubicado en la calle Los Meléndez, próximo a un río del sector 6 de Villa Grecia, en el corregimiento Las Cumbres, Panamá Norte.

Fueron residentes del lugar los que ayer efectuaron el macabro hallazgo del cuerpo en estado de descomposición, envuelto en una tela de color negro, por lo que no se descarta mano criminal en el hecho.

Será a través del examen de necropsia que se conocerá la causa de la muerte, así como la identidad de la víctima.