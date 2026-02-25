Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

Panamá- Un guatemalteco de 51 años, que transportaba 150 paquetes con presunta sustancia ilícita en un pick up de color blanco, protagonizó una persecución por la vía Domingo Díaz al intentar escapar de unidades Linces de la Policía Nacional.

Según confirmó la entidad, el extranjero se pasó la luz roja del semáforo que se ubica en la entrada de la barriada Brisas del Golf, por lo que los motorizados decidieron perseguirlo hasta detenerlo.

Una vez retenido, los uniformados coordinaron con el Ministerio Público para efectuar una diligencia de allanamiento y registro del 4x4, ubicando en el vagón los paquetes de presunta droga forrados en plástico negro y transparente con el logotipo OPU.

El presunto narcotraficante fue conducido para ser puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas, a quien le corresponderá presentarlo ante un juez de garantías para la judicialización del caso.