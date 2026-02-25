Sucesos - 25/2/26 - 02:38 PM

Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

El extranjero se pasó la luz roja del semáforo que se ubica en la entrada de la barriada Brisas del Golf, por lo que los motorizados decidieron perseguirlo hasta detenerlo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un guatemalteco de 51 años, que transportaba 150 paquetes con presunta sustancia ilícita en un pick up de color blanco, protagonizó una persecución por la vía Domingo Díaz al intentar escapar de unidades Linces de la Policía Nacional.

Según confirmó la entidad, el extranjero se pasó la luz roja del semáforo que se ubica en la entrada de la barriada Brisas del Golf, por lo que los motorizados decidieron perseguirlo hasta detenerlo.

Una vez retenido, los uniformados coordinaron con el Ministerio Público para efectuar una diligencia de allanamiento y registro del 4x4, ubicando en el vagón los paquetes de presunta droga forrados en plástico negro y transparente con el logotipo OPU.

El presunto narcotraficante fue conducido para ser puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas, a quien le corresponderá presentarlo ante un juez de garantías para la judicialización del caso.

 

Te puede interesar

Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

Febrero 25, 2026
"Actué para protegerme": Mujer que mató a su pareja alega legítima defensa

"Actué para protegerme": Mujer que mató a su pareja alega legítima defensa

 Febrero 25, 2026
Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

 Febrero 25, 2026
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

 Febrero 25, 2026
Condena ejemplar: 42 años de prisión por robo y homicidio de taxista

Condena ejemplar: 42 años de prisión por robo y homicidio de taxista

 Febrero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos