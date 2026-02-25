"Actué para protegerme": Mujer que mató a su pareja alega legítima defensa

Panamá- La tragedia que tuvo lugar el 23 de febrero en Costa del Sol, en Veracruz, fue provocada por las constantes crisis de celos y violencia doméstica entre la pareja. Susana Vanesa Argüelles, de 30 años, le quitó la vida a su pareja, Víctor Javier Solís Araúz, al clavarle un cuchillo en el pecho.

Lo anterior quedó evidenciado durante la audiencia de solicitudes múltiples realizada ayer, a la cual Susana Argüelles compareció en silla de ruedas debido a un esguince en una de sus piernas.

Durante la audiencia, la juez de garantías legalizó la aprehensión de la indiciada, realizada durante una diligencia de allanamiento en uno de los apartamentos de Ciudad Esperanza, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El fiscal de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público, José Aguirre, basó la solicitud de imputación de cargos por el delito contra la vida e integridad física en la modalidad de homicidio doloso en los testimonios de al menos cuatro testigos del hecho de sangre.

La versión de los testigos, indica la Fiscalía, señala a Susana Argüelles como la persona que asesinó a Víctor Solís, luego de que ambos sostuvieran una discusión al reclamarle el ahora occiso por estar consumiendo bebidas alcohólicas.

Uno de estos testigos es el padre de la víctima, quien dijo haber logrado hablar con su hijo mientras aún estaba con vida en el hospital Hogar de La Esperanza y quien le aseguró que fue atacado por Susana y aseguraba no haberla golpeado.

El intercambio de palabras y hasta de golpes, registrado el 23 de febrero, fue presenciado por un menor de 10 años, hijo de Susana. Añadió que aún falta por recuperar el arma homicida y que, según la imputada, la "dejó por allí".

La defensora de oficio asignada a la victimaria aseguró que su cliente no tenía la intención de causarle la muerte a su pareja, sino defenderse ella y a sus hijos, tomando en cuenta que no era la primera vez que su él la agredía.

Por parte de la defensa también se argumentó que, aun cuando no existen registros de denuncia de maltrato y abuso interpuestos por su clienta, la misma se encontraba dentro de un ciclo de violencia doméstica.

Pese a este planteamiento, la juez de garantías ordenó la detención provisional de Susana Vanesa Argüelles y una nueva evaluación médica.