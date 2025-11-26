Retienen vehículo oficial transportando droga en puesto de control en Chepo

Panamá- Un vehículo del Estado, perteneciente a la Defensoría del Pueblo, fue retenido en un punto de control en la vía hacia Madroño, distrito de Chepo, luego de que en su interior se encontraran ocultos doce paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita (droga).

Durante la acción, adelantada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se detuvo a cinco hombres que viajaban en la pick-up blanca con franjas amarillas, entre los cuales se identificó a un funcionario público. Dentro del vehículo 4x4, los uniformados también ubicaron B/425.00 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Relacionado con este caso, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial informando que durante la noche del martes 25 de noviembre fue sustraído sin autorización un vehículo institucional de la Regional de Chepo, el cual fue utilizado indebidamente en un hecho que se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes. La entidad resaltó que el automóvil "no estaba autorizado para circular fuera del horario laboral, por lo cual no contaba con salvoconducto para transitar en horas nocturnas".

La Defensoría del Pueblo, junto con su equipo legal y la directora regional de Chepo, se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción para formalizar la denuncia por el hurto del vehículo.



