Sucesos - 26/11/25 - 01:14 PM

Retienen vehículo oficial transportando droga en puesto de control en Chepo

Durante la acción, adelantada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se detuvo a cinco hombres que viajaban en la pick-up blanca con franjas amarillas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un vehículo del Estado, perteneciente a la Defensoría del Pueblo, fue retenido en un punto de control en la vía hacia Madroño, distrito de Chepo, luego de que en su interior se encontraran ocultos doce paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita (droga).

Durante la acción, adelantada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se detuvo a cinco hombres que viajaban en la pick-up blanca con franjas amarillas, entre los cuales se identificó a un funcionario público. Dentro del vehículo 4x4, los uniformados también ubicaron B/425.00 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Relacionado con este caso, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial informando que durante la noche del martes 25 de noviembre fue sustraído sin autorización un vehículo institucional de la Regional de Chepo, el cual fue utilizado indebidamente en un hecho que se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes. La entidad resaltó que el automóvil "no estaba autorizado para circular fuera del horario laboral, por lo cual no contaba con salvoconducto para transitar en horas nocturnas".

La Defensoría del Pueblo, junto con su equipo legal y la directora regional de Chepo, se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción para formalizar la denuncia por el hurto del vehículo.

 


 

Te puede interesar

Retienen vehículo oficial transportando droga en puesto de control en Chepo

Retienen vehículo oficial transportando droga en puesto de control en Chepo

 Noviembre 26, 2025
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Noviembre 26, 2025
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

 Noviembre 26, 2025
Hombre hiere a mujer a tiros en el sector de "El Bambú"; quedó detenido

Hombre hiere a mujer a tiros en el sector de "El Bambú"; quedó detenido

 Noviembre 26, 2025
Detención provisional para sujeto que macheteo a su pareja en Colón

Detención provisional para sujeto que macheteo a su pareja en Colón

 Noviembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí