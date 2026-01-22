Revulú, disparos de balas de goma y gas pimienta en aprehensión en Concepción

Panamá- La Policía Nacional adelanta una investigación para esclarecer lo ocurrido previo a una denuncia por presuntos abusos y determinar las circunstancias en que ocurrió la aprehensión de dos adultos y un menor de edad, el pasado domingo, 18 de enero, en Concepción La Vieja, corregimiento de Juan Díaz.

Según detallaron residentes del área, los uniformados llegaron al lugar y se iban a llevar a un adolescente de 17 años que estaba frente a su residencia porque, según les dijeron, eran las 10:00 p.m. y el toque de queda para menores de edad está vigente. Pero de pronto todo se salió de control cuando el señor Vladimir Torres, su esposa, el padre del joven de 19 años y su hermana, salieron corriendo de sus casas a ver qué ocurría.

La Policía Nacional, en un comunicado, sustentó que las unidades "fueron atacadas con botellas y otros objetos contundentes por residentes del lugar, mientras realizaban sus labores, por lo que actuaron conforme a los protocolos y al marco legal vigente". Pero en los videos de las cámaras de vigilancia de un minisúper y residencias del lugar no se aprecia nada de eso.

La entidad, tras la denuncia interpuesta ante la Sección de Atención Primaria por los padres de los jóvenes retenidos, aseguró que "la institución ha iniciado una investigación interna que se desarrollará de manera transparente, con la finalidad de esclarecer las denuncias de presuntos abusos y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos", y que "la Policía Nacional reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la integridad de la ciudadanía y el fortalecimiento de la confianza pública".

Sin embargo, la versión brindada en el comunicado de la Policía Nacional es refutada por el adulto que fue retenido junto con su hijo de 19 años y el menor de 17. Según él detalló, cuando los policías esposaron al menor y a su hijo para llevárselos, los padres del joven salieron corriendo de su casa a ver qué ocurría, porque su hijo estaba tranquilo conversando con su amigo frente a su propia casa. Paralelamente, a él, quien solicitó la reserva de su nombre, le informaron que también se estaban llevando a su hijo, por lo que también corrió a ver lo que ocurría. Más atrás iba su hija de 23 años.

En medio de la acalorada situación y los reclamos por la retención de los jóvenes, unidades que participaban en la acción empezaron a tirar gas pimienta y efectuar detonaciones con escopetas de balas de goma, alcanzando a la madre del menor en una pierna —el proyectil se le incrustó y requirió cirugía menor para retirarlo—. A la joven de 23 años, los perdigones la impactaron en el pecho y una pierna, aseguró.

"Todo quedó plasmado en video y no hay botellas ni piedras; solo se aprecia a los policías disparando y lanzando gas pimienta", dijo el denunciante.

Tras el revuelo, el denunciante, su hijo de 19 años y el menor de 17 años fueron conducidos. Él luego fue presentado ante un juez de Paz porque, según dijo, le informaron que debía pagar los cartuchos y el gas pimienta usados en la acción, pero luego los tres fueron dejados en libertad, ya que los uniformados no se presentaron para plasmar la acusación en su contra.

Este jueves, las partes presentarán la denuncia ante la Dirección de Responsabilidad Policial, luego de que en el transcurso de la semana hicieron lo mismo ante el Ministerio Público y se presentaron a Medicatura Forense para plasmar en un informe las lesiones que presentaban.