Sucesos - 11/11/25 - 01:43 PM

Ronda policial encuentra hombre apuñalado en parada de buses; murió

El hombre yacía en la parada de autobuses de la Policlínica 'Manuel María Valdés' de la Caja de Seguro Social, ubicada en la calle 3 de Noviembre, en el sector de Marañón.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Tirado en el pavimento, agonizando y con una herida mortal en el tórax ocasionada por un arma blanca, así fue encontrado por una ronda policial a Maicol Junior Panezo Berrugate, de 24 años.

Según se informó, el hombre yacía en la parada de autobuses de la Policlínica 'Manuel María Valdés' de la Caja de Seguro Social, ubicada en la calle 3 de Noviembre, en el sector de Marañón.

Aunque los uniformados encontraron a Panezo aproximadamente a las 3:55 de la madrugada del lunes y lo trasladaron de urgencia al Hospital Santo Tomás, este fue declarado muerto diez minutos después.

Cabe señalar que la víctima tenía antecedentes penales, ya que en enero de este año había sido vinculado con un robo a persona con arma de fuego.

 

 

