Se meten a las oficinas de la Tesorería Municipal de Colón y hurtan dinero

Panamá- La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional realizó una investigación este viernes en las oficinas de la Tesorería Municipal del distrito de Colón, situadas en la calle 2, entre las avenidas Central y Amador Guerrero en la ciudad atlántica, por el hurto de dinero en esta instalación.

La información señala que varios sujetos ingresaron a este lugar y sustrajeron dinero de esta oficina, para luego desaparecer con el botín.

Fue al ingreso de los funcionarios municipales que se dieron cuenta de que se había cometido este hurto.

Se avisó de la situación inicialmente a la Policía Nacional, quien llegó al lugar para iniciar la investigación inicial.

Se buscará conocer las circunstancias en que se dio este hurto, para lo cual se analizan indicios y líneas de investigación para dar con los ladrones. No se dio a conocer cuál es el monto que fue sustraído.