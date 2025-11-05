Sucesos - 05/11/25 - 04:57 PM

Sicario con capucha acaba con la vida de un joven en Pedregal

La víctima fue sorprendida por un sicario que llevaba puesta una capucha y vestía ropa negra. El sujeto, sin mediar palabra, le disparó y lo alcanzó en la cabeza y el tórax, para luego emprender la huida.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Moisés Elías Jaramillo Córdoba (24 años) murió en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, luego de ser baleado a eso de las 8:30 p. m. de antenoche, mientras se encontraba en la calle principal de la barriada Villa Granada, ubicada en el corregimiento de Pedregal.

La información preliminar detalla que Jaramillo, quien residía en la misma barriada donde ocurrió el ataque, fue sorprendido por un sicario que llevaba puesta una capucha y vestía ropa negra. El sujeto, sin mediar palabra, le disparó y lo alcanzó en la cabeza y el tórax, para luego emprender la huida.

Agonizando, Jaramillo fue trasladado al cuarto de urgencias de la policlínica J. J. Vallarino de Juan Díaz, pero, debido a la gravedad de sus lesiones, fue transferido al Complejo Hospitalario, donde falleció alrededor de las 2:10 de la madrugada de ayer.

Al ser verificada la identidad de la víctima, se corroboró que tenía antecedentes penales, puesto que entre los años 2020 y 2025 fue aprehendido por los delitos de droga y violencia doméstica, y conducido varias veces por casos no especificados.

 

 

Te puede interesar

Sicario con capucha acaba con la vida de un joven en Pedregal

Sicario con capucha acaba con la vida de un joven en Pedregal

 Noviembre 05, 2025
Convocan caravana con blancos globos en memoria de Esteban De León

Convocan caravana con blancos globos en memoria de Esteban De León

 Noviembre 05, 2025
Camioneta utilizada para atacar bar en Gorgona era robada

Camioneta utilizada para atacar bar en Gorgona era robada

 Noviembre 05, 2025
¡Confirmado! Cadáver encontrado en Las Paredes es el de Esteban De León

¡Confirmado! Cadáver encontrado en Las Paredes es el de Esteban De León

 Noviembre 05, 2025
Se filtra nombre de motociclista muerto por choque en Natá

Se filtra nombre de motociclista muerto por choque en Natá

 Noviembre 05, 2025

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas