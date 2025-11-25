Sucesos - 25/11/25 - 09:30 AM

Sicarios asesinan a vendedor de pescado en La Playita de Colón

Informes preliminares señalan que varios sicarios llegaron al lugar y realizaron los disparos contra Grand, quien quedó en el suelo muerto, al pie del vagón de un pick up blanco.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Los disparos despertaron a los moradores del área de La Playita en la ciudad de Colón, cuando Ronaldo Grand, de unos 30 años, fue asesinado en ese lugar. 

De manera extraoficial se conoció que la víctima se dedicaba a la actividad pesquera (vendedor de pescado) y era muy conocido.

En el lugar opera un puesto de control del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá, cuyos efectivos llegaron al sitio donde se produjo el homicidio

Todo el perímetro quedó acordonado para preservar la escena del crimen, a fin de que los peritos de criminalística pudieran procesar el lugar de los hechos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para practicar la necropsia de ley correspondiente para estos casos. 

Cabe destacar que más de 90 personas han fallecido este año víctimas de la violencia que afecta a la provincia de Colón.

 

 

 

 

 


 

