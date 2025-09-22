Sicarios atacan a tiros a hombre en Aguadulce; está grave

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, se encuentra delicado de salud en el Hospital Regional de Aguadulce Dr. Rafael Estévez. La víctima fue atacada con arma de fuego en la Calle del Agua, ubicada en el corregimiento de Barrios Unidos, en Aguadulce, Coclé.

Según los reportes, la víctima conducía una camioneta pick-up blanca cuando fue interceptada por otro vehículo ocupado por varios sicarios. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre, logrando impactarlo, para luego darse a la fuga.

Gravemente herido, el conductor perdió el control de su vehículo. Este se salió de la vía, invadió el patio de una residencia y arrasó con una parte considerable de la cerca frontal y lateral, terminando su marcha en una calle adyacente.

Con esfuerzo, el hombre logró salir de la camioneta y se desplomó en medio de la calle, donde fue auxiliado por transeúntes y trasladado de urgencia al centro hospitalario. Su pronóstico se mantiene reservado.