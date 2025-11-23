Sucesos - 23/11/25 - 07:15 PM

Sicarios matan a uno y balean a otros dos en ataque armado en Santa Rita

En estos momento la Policía Nacional mantiene una persecución de los sospechosos.

 

Por: Redacción / Web -

Una persona muerta y dos heridos dejó un ataque armado en el sector de Santa Rita, Cabra, Pacora.

Según informes,  varios sujetos a bordo de un vehículo blanco abrieran fuego contra un grupo que participaba en una liga de fútbol en la calle.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde lamentablemente, minutos después se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. 

Entre los lesionados también se encuentra una mujer, quien permanece bajo atención médica.
 

