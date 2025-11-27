Sucesos - 27/11/25 - 03:15 PM

Simulan venta de carro para atacar a sus víctimas; 1 fue herida

El hecho se produjo en una calle sin salida de la Barriada El Edén, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, durante la mañana de este jueves.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Sujetos desconocidos que simularon la venta de un automóvil a través de una plataforma digital, atacaron e hirieron de bala a un hombre al que previamente habían citado para concretar la venta de un vehículo.

Los sujetos, arma de fuego en mano, salieron de un herbazal que se ubica en la orilla de la vía para tratar de despojar a los compradores de los 5 mil dólares que llevaban en efectivo para concretar la transacción. Pero debido a que el conductor del taxi en el que llegaron las víctimas hasta el sector se dio cuenta de que se trataba de un asalto y arrancó el selectivo a toda velocidad, el asalto fue frustrado. 

Desafortunadamente, los delincuentes dispararon contra el selectivo, logrando herir a uno de los compradores, por lo que tuvi que ser trasladada al Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera para recibir atención médica por las lesiones ocasionadas por las balas.

Vecinos del sector informaron a la Policía Nacional que en el lugar se escucharon varios disparos de arma de fuego y posteriormente observaron un vehículo de transporte selectivo salir a alta velocidad. También reportaron haber visto a una persona internarse en una zona boscosa que colinda con otras barriadas del área.


 

