Sin víctimas ni daños mayores: Bomberos controlan incendio en fábrica

A las 6:00 a.m. de este sábado, se activaron las alarmas en una fábrica dedicada a la producción de productos de limpieza e higiene personal, ubicada en el distrito de San Miguelito, tras el avistamiento de humo proveniente de sus instalaciones.

De inmediato, 14 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, provenientes de los cuarteles de San Miguelito, Carrasquilla y Betania, se movilizaron al lugar para sofocar el incendio, que se originó en el área de filtros de la torre de fabricación de jabones.

Los bomberos, con el apoyo de un camión tanquero, lucharon contra las llamas durante aproximadamente dos horas, hasta finalmente lograr controlar el fuego.

Afortunadamente, no se reportaron afectaciones al personal de la empresa, ni daños a otras zonas de la fábrica.

La Oficina de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro y tomar las medidas correspondientes.