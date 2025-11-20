Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Obreros que realizaban trabajos en una calle de Villa Grecia en Panamá Norte vivieron el susto de sus vidas la tarde de este jueves.



Se conoció que el conductor de la concretera perdió el control del vehiculo tras desconectarse sus frenos

Los trabajadores de la obra apenas pudieron reaccionar para ponerse a salvo.

En el incidente, el conductor de la concretera resultó herido, por lo que recibio atención de equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Testigos relatan que el ruido mientras intentaban frenar la máquina.

Se investiga cómo ocurrió la falla y se hace un llamado a extremar precauciones en las obras de construcción.