Sucesos - 01/3/26 - 07:19 AM

Taxi sospechoso destapa paquetes de cocaína en Chepo

El hallazgo se dio en Margarita y Cañita, durante acciones coordinadas de seguridad en la zona.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un taxi bajo sospecha terminó con tres personas aprehendidas y el decomiso de nueve paquetes de presunta cocaína en operativos realizados en Chepo. 

El hallazgo se dio en Margarita y Cañita, durante acciones coordinadas de seguridad en la zona.

En el sector de Margarita de Chepo, unidades del Servicio Nacional de Fronteras, en conjunto con la Policía Nacional, detectaron un taxi en actitud inusual. 

Al proceder con la verificación, ubicaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína dentro del vehículo. Los tres ocupantes fueron aprehendidos de inmediato y el auto quedó retenido como parte de la investigación.

La acción se desarrollaba dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero fase 2, que mantiene patrullajes y controles en distintos puntos del distrito.

En un segundo hecho, en el sector de Cañita, las unidades dieron con una mochila abandonada que contenía siete paquetes adicionales de presunta sustancia ilícita, también identificada preliminarmente como cocaína. No hubo personas aprehendidas en este caso.

Te puede interesar

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

 Marzo 01, 2026
Sin pistas sobre el asesinato de conductor de plataforma digital

Sin pistas sobre el asesinato de conductor de plataforma digital

 Marzo 01, 2026
Taxi sospechoso destapa paquetes de cocaína en Chepo

Taxi sospechoso destapa paquetes de cocaína en Chepo

 Marzo 01, 2026
Se prende Pakistán: Turba intenta asaltar consulado gringo y le tiran plomo

Se prende Pakistán: Turba intenta asaltar consulado gringo y le tiran plomo

 Marzo 01, 2026
Joven de 21 años muere por inmersión en Los Santos

Joven de 21 años muere por inmersión en Los Santos

Febrero 28, 2026

Los ciudadanos, los indicios y el vehículo fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto