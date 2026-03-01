Taxi sospechoso destapa paquetes de cocaína en Chepo

Un taxi bajo sospecha terminó con tres personas aprehendidas y el decomiso de nueve paquetes de presunta cocaína en operativos realizados en Chepo.

El hallazgo se dio en Margarita y Cañita, durante acciones coordinadas de seguridad en la zona.

En el sector de Margarita de Chepo, unidades del Servicio Nacional de Fronteras, en conjunto con la Policía Nacional, detectaron un taxi en actitud inusual.

Al proceder con la verificación, ubicaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína dentro del vehículo. Los tres ocupantes fueron aprehendidos de inmediato y el auto quedó retenido como parte de la investigación.

La acción se desarrollaba dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero fase 2, que mantiene patrullajes y controles en distintos puntos del distrito.

En un segundo hecho, en el sector de Cañita, las unidades dieron con una mochila abandonada que contenía siete paquetes adicionales de presunta sustancia ilícita, también identificada preliminarmente como cocaína. No hubo personas aprehendidas en este caso.

Los ciudadanos, los indicios y el vehículo fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.