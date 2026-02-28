Sucesos - 28/2/26 - 05:59 PM
Joven de 21 años muere por inmersión en Los Santos
El incidente se reportó en el Balneario Charco Foncho.
La tarde de este sábado se reportó la muerte por inmersión de un joven de 21 años en el Rio El Taguara; distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.
El incidente se reportó en el Balneario Charco Foncho.
LEE TAMBIÉN: Lula garantiza apoyo a víctimas de las lluvias en sureste de Brasil
Tras el hecho, personal de emergencias acudieron para recuperar el cuerpo y se coordinó con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.