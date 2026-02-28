Sucesos - 28/2/26 - 05:59 PM

Joven de 21 años muere por inmersión en Los Santos

El incidente se reportó en el Balneario Charco Foncho.

 

Por: Redacción/Sucesos -

La tarde de este sábado se reportó la muerte por inmersión de un joven de 21 años en el Rio El Taguara; distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

El incidente se reportó en el Balneario Charco Foncho. 

Tras el hecho, personal de emergencias acudieron para recuperar el cuerpo y se coordinó con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

