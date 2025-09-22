Taxista herido con arma blanca al frustrar violento robo

Panamá- Un taxista se encuentra recluido desde anoche en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos de Tocumen, luego de ser víctima de la delincuencia.

Todo ocurrió en el sector conocido como 'Ica', en el corregimiento de Las Garzas, en Panamá Este. En ese lugar, el trabajador del volante sufrió un intento de robo.

Afortunadamente, el taxista logró defenderse, pero no salió ileso. En medio del forcejeo con el delincuente, este sacó un arma blanca con la cual logró cortarlo en el cuello.

El hombre recibió ayuda y fue trasladado de urgencia al hospital de Tocumen, donde recibió atención médica. Ahora, la Policía Nacional está buscando al agresor para que responda por este intento de robo frustrado con lesiones personales.