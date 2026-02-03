Sucesos - 03/2/26 - 03:08 PM

De Barranquilla a la extradición: Colombiano será enviado a EE.UU. por lavado

El extranjero, quien viajaba solo desde Barranquilla (Colombia), hacía una escala cuando fue aprehendido por las unidades de Interpol Panamá, ya que su destino final era la Ciudad de México, en Norteamérica.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un colombiano que mantiene alerta roja internacional emitida por las autoridades de Estados Unidos, fue aprehendido anoche en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El extranjero, quien viajaba solo desde Barranquilla (Colombia), hacía una escala cuando fue aprehendido por las unidades de Interpol Panamá, ya que su destino final era la Ciudad de México, en Norteamérica.

Al viajero, que vestía camisa roja, pantalón jeans y zapatillas de color negro, se le mantenía una alerta roja internacional por la presunta comisión del delito de conspiración para el lavado de dinero.

Tras los trámites preliminares, el colombiano fue conducido por las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para ser puesto a órdenes del Ministerio Público, y una vez se cumplan los trámites de rigor, será extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un proceso legal por el delito por el cual es señalado.

 

Te puede interesar

De Barranquilla a la extradición: Colombiano será enviado a EE.UU. por lavado

De Barranquilla a la extradición: Colombiano será enviado a EE.UU. por lavado

 Febrero 03, 2026
Caos vial en Calle 50: Camión con grúa derriba postes del tendido eléctrico

Caos vial en Calle 50: Camión con grúa derriba postes del tendido eléctrico

 Febrero 03, 2026
De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

De caletas a residencias: Incautan drogas, dinero y detienen sospechoso

 Febrero 03, 2026
Tramo de la muerte: Segundo atropello mortal en menos de 24 horas

Tramo de la muerte: Segundo atropello mortal en menos de 24 horas

 Febrero 03, 2026
Fatal desenlace tras choque contra puente en San Carlos

Fatal desenlace tras choque contra puente en San Carlos

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas