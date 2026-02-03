De Barranquilla a la extradición: Colombiano será enviado a EE.UU. por lavado

Panamá- Un colombiano que mantiene alerta roja internacional emitida por las autoridades de Estados Unidos, fue aprehendido anoche en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El extranjero, quien viajaba solo desde Barranquilla (Colombia), hacía una escala cuando fue aprehendido por las unidades de Interpol Panamá, ya que su destino final era la Ciudad de México, en Norteamérica.

Al viajero, que vestía camisa roja, pantalón jeans y zapatillas de color negro, se le mantenía una alerta roja internacional por la presunta comisión del delito de conspiración para el lavado de dinero.

Tras los trámites preliminares, el colombiano fue conducido por las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para ser puesto a órdenes del Ministerio Público, y una vez se cumplan los trámites de rigor, será extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un proceso legal por el delito por el cual es señalado.