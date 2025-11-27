Tercer día de búsqueda: Rescatistas sin pistas de adulto mayor desaparecido

Panamá- Ríos, quebradas, caminos montañosos y el área cañera de San Pedro de El Espino, corregimiento de Carlos Santana, en la provincia de Veraguas, están siendo recorridos por tercer día consecutivo por rescatistas que buscan al señor José Antonio Saavedra (75 años), reportado como desaparecido desde el pasado martes.

En el operativo de búsqueda de este adulto mayor, quien padece de Alzheimer, participan unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y residentes de la comunidad de San Pedro.

El Sinaproc hizo un llamado a los residentes del corregimiento de Carlos Santana para que, si ven a un adulto mayor deambulando solo por el sector y desorientado, lo notifiquen a las autoridades de inmediato.

Se conoció que a la fecha se han recibido algunas pistas sobre el posible paradero de 'Don Toño', pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo.



