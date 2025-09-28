Tío y sobrino asesinados a sangre fría en El Valle de Urracá

Panamá- Ni siquiera el mal tiempo detuvo la violencia. En la madrugada de este domingo, un tío y su sobrino fueron asesinados en El Valle de Urracá, distrito de San Miguelito.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 a.m. en una residencia de la Calle O, ubicada justo detrás del Centro de Salud de El Valle de Urracá.

A esa hora, varios sujetos llegaron a la vivienda de las víctimas, tocaron la puerta y gritaron: "¡Policía, abran!". Cuando una de las víctimas se asomó para ver lo que sucedía, los sicarios le dispararon sin permitirle reaccionar. Durante el tiroteo, la otra víctima también fue alcanzada por las balas.

Este horrendo crimen despertó a los residentes del sector, por lo que, según se reporta, los criminales están plenamente identificados. Ya la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen su pista para capturarlos.