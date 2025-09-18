¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

Un hombre fue asesinado de varios disparos la tarde del jueves en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

Con este hecho, ya son 81 las personas que mueren de forma violenta en la Costa Atlántica este año.

La información preliminar indica que el homicidio se produjo durante una intensa balacera en los predios de la multifamiliar H-135 de esta populosa comunidad.

Sin embargo, otra versión señala que los pistoleros llegaron directamente hasta donde estaba la víctima y le dispararon.

Funcionarios de inteligencia policial y del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación, que incluye la recolección de evidencias, pruebas e indicios.

Alrededor del lugar se aglomeraron vecinos, quienes colocaron una sábana sobre el cuerpo mientras se desarrollaban las diligencias.