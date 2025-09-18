Sucesos - 18/9/25 - 07:24 PM

¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

La información preliminar indica que el homicidio se produjo durante una intensa balacera en los predios de la multifamiliar H-135 de esta populosa comunidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un hombre fue asesinado de varios disparos la tarde del jueves en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

Con este hecho, ya son 81 las personas que mueren de forma violenta en la Costa Atlántica este año.

La información preliminar indica que el homicidio se produjo durante una intensa balacera en los predios de la multifamiliar H-135 de esta populosa comunidad.

Sin embargo, otra versión señala que los pistoleros llegaron directamente hasta donde estaba la víctima y le dispararon.

Funcionarios de inteligencia policial y del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación, que incluye la recolección de evidencias, pruebas e indicios.

Alrededor del lugar se aglomeraron vecinos, quienes colocaron una sábana sobre el cuerpo mientras se desarrollaban las diligencias.

Te puede interesar

Lo dieron piso en Alto de los Lagos

Lo dieron piso en Alto de los Lagos

 Septiembre 19, 2025
¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

¡Tiroteo en Alto de Los Lagos deja un muerto en Colón!

 Septiembre 18, 2025
Violador de niña de 12 años es condenado a 15 años de prisión

Violador de niña de 12 años es condenado a 15 años de prisión

 Septiembre 18, 2025
Condenan a padre y madrastra por amarrar y privar de comida a hija

Condenan a padre y madrastra por amarrar y privar de comida a hija

 Septiembre 18, 2025
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

 Septiembre 18, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?