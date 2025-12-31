Sucesos - 31/12/25 - 11:07 AM

Atacan a tiros a hombre dentro del cementerio Monte Esperanza en Colón

El herido fue identificado como Eberto Castillo, de 29 años, quien al momento del ataque se encontraba en el cementerio Monte Esperanza.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Con dos impactos de bala en ambos brazos resultó herido un hombre la noche del martes 30 de diciembre en la comunidad de Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

El herido fue identificado como Eberto Castillo, de 29 años, quien al momento del ataque se encontraba en el cementerio Monte Esperanza. Fue en este campo santo donde fue sorprendido y agredido por pistoleros.

El herido fue trasladado hacia el cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica. Se ha iniciado la investigación por este atentado contra la vida, para conocer todas las circunstancias que rodean este caso de violencia.

La violencia no cesa en Colón, dejando hasta el momento más de 100 personas muertas por esta situación social que parece no tener fin.

