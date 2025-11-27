Tragedia en Monte Oscuro: Motociclista fallece en accidente de tránsito

Panamá- Andrés Aldahir Gil Fuentes, de 19 años y conductor de una motocicleta, falleció la mañana de este jueves luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en la Calle 16, Monte Oscuro, corregimiento de Pueblo Nuevo.

El cadáver del joven quedó en la orilla de la vía. La motocicleta terminó zampada en la cuneta, mientras que el casco quedó en el área verde de una residencia ubicada en el lugar.

Testigos del hecho aseguran que el motorizado se desplazaba a alta velocidad desde Río Abajo hacia el centro comercial La Gran Estación, cuando en la bocacalle ubicada a metros del lugar, un vehículo iba saliendo. Al parecer, el joven intentó esquivar el automóvil, pero perdió el control y se fue hacia la cuneta, impactando la moto contra el pequeño puente de acceso a la vivienda.

El golpe fue tan fuerte que la moto rebotó y quedó en la cuneta; el conductor perdió el casco y murió en el acto a causa del golpe contra la calzada.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las diligencias correspondientes.