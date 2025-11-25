Tragedia laboral en La Chorrera: obrero muere al caer de andamio

Panamá- Un obrero de la construcción, Eurelio Abel Quintero Manzane (37 años), |falleció tras caer al vacío desde un andamio instalado en un centro comercial en construcción. El trabajador realizaba labores de instalación de láminas de aluminio en la fachada de la plaza comercial, ubicada en el sector de Potrero Grande, corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera.

Compañeros de trabajo trasladaron al obrero hacia el Hospital Nicolás Solano, donde falleció poco después de su ingreso. El Ministerio de Trabajo lleva a cabo las investigaciones correspondientes sobre este accidente laboral.

Cabe recordar que el 31 de octubre otro trabajador falleció al caerle encima una plancha de metal mientras laboraba en una empresa de la misma zona. Asimismo, en junio pasado, otro obrero perdió la vida en el distrito de Arraiján al caerle una plancha de concreto mientras trabajaba en un proyecto habitacional en construcción.