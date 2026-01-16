Sucesos - 16/1/26 - 01:40 PM

Tribunal rechaza pruebas relacionadas con segunda fuga de Gilberto Ventura

Las pruebas donde se registró el estado de los barrotes de la celda de Ventura, que estaban vandalizados, fueron rechazadas porque "se realizaron sin la presencia de un abogado idóneo", indicó Roiz Navarro.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El Tribunal Superior decidió de forma unánime no admitir las pruebas periciales de inspección ocular, planimetría y fotografía forense tomadas en la celda de Gilberto Ventura Ceballos, luego de que fue recapturado en 2020, tras una segunda evasión de La Nueva Joya.

Las pruebas donde se registró el estado de los barrotes de la celda de Ventura, que estaban vandalizados, fueron rechazadas porque "se realizaron sin la presencia de un abogado idóneo", indicó Roiz Navarro, del equipo de la defensa de Ventura.

Tras un amparo de garantías constitucionales presentado por el Ministerio Público en agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia había admitido las pruebas para ser presentadas el 24 de febrero próximo durante el juicio oral por este caso, pero hoy el Tribunal las negó.

El 3 de febrero de 2020, Ventura se fugó por segunda vez de la cárcel La Nueva Joya, donde se mantenía cumpliendo una condena de 50 años de prisión impuesta en julio de 2018, que en noviembre de 2020 le fue rebajada a 30 años, por el secuestro y homicidio múltiple de cinco jóvenes de ascendencia asiática en La Chorrera, Panamá Oeste, perpetrados entre 2010 y 2011.

El condenado fue recapturado diez días después en el sector El Salao de Remedios, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Las víctimas de este atroz caso, que en su momento conmocionó a Panamá, fueron identificadas como: Yessenia Argelis Loo Kam (18 años), Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).

Te puede interesar

Menor sospechoso de tiroteo es capturado gracias a denuncias en redes sociales

Menor sospechoso de tiroteo es capturado gracias a denuncias en redes sociales

 Enero 16, 2026
Tribunal rechaza pruebas relacionadas con segunda fuga de Gilberto Ventura

Tribunal rechaza pruebas relacionadas con segunda fuga de Gilberto Ventura

 Enero 16, 2026
Cayó la falsa organizadora de bodas: cobraba hasta $10 mil y no hacía nada

Cayó la falsa organizadora de bodas: cobraba hasta $10 mil y no hacía nada

 Enero 16, 2026
Alerta en Santa Ana: Controlan incendio que amenazaba áreas naturales

Alerta en Santa Ana: Controlan incendio que amenazaba áreas naturales

 Enero 16, 2026
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

 Enero 16, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí