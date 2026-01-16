Tribunal rechaza pruebas relacionadas con segunda fuga de Gilberto Ventura

Panamá- El Tribunal Superior decidió de forma unánime no admitir las pruebas periciales de inspección ocular, planimetría y fotografía forense tomadas en la celda de Gilberto Ventura Ceballos, luego de que fue recapturado en 2020, tras una segunda evasión de La Nueva Joya.

Las pruebas donde se registró el estado de los barrotes de la celda de Ventura, que estaban vandalizados, fueron rechazadas porque "se realizaron sin la presencia de un abogado idóneo", indicó Roiz Navarro, del equipo de la defensa de Ventura.

Tras un amparo de garantías constitucionales presentado por el Ministerio Público en agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia había admitido las pruebas para ser presentadas el 24 de febrero próximo durante el juicio oral por este caso, pero hoy el Tribunal las negó.

El 3 de febrero de 2020, Ventura se fugó por segunda vez de la cárcel La Nueva Joya, donde se mantenía cumpliendo una condena de 50 años de prisión impuesta en julio de 2018, que en noviembre de 2020 le fue rebajada a 30 años, por el secuestro y homicidio múltiple de cinco jóvenes de ascendencia asiática en La Chorrera, Panamá Oeste, perpetrados entre 2010 y 2011.

El condenado fue recapturado diez días después en el sector El Salao de Remedios, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Las víctimas de este atroz caso, que en su momento conmocionó a Panamá, fueron identificadas como: Yessenia Argelis Loo Kam (18 años), Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).