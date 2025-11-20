Ubican y retienen al segundo sospechoso de crimen en Río Alejandro

Panamá- La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizó una diligencia de allanamiento y registro en una residencia ubicada en el corregimiento de Puerto Pilón, en Colón, donde se logró la aprehensión de un ciudadano requerido por las autoridades por el delito de homicidio.

Según las investigaciones, este individuo era buscado por su presunta vinculación con un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, en perjuicio de Armando Bustamante (51 años) y otras dos personas que resultaron heridas durante un ataque armado.

El caso se vincula con el homicidio ocurrido el lunes en unas barracas ubicadas en la comunidad de Río Alejandro, corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón, donde perdió la vida una persona y otras dos resultaron heridas.

Este es el segundo sospechoso aprehendido por este caso, ya que el primer vinculado fue capturado el lunes en Río Alejandro, el mismo sector donde ocurrió el crimen.

El sospechoso deberá enfrentar a un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), quien legalizará la aprehensión, dará por presentada la formulación de la imputación de cargos y le aplicará una medida cautelar consistente con el delito.