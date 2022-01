Un muerto y 19 heridos en 89 accidentes ocurridos en 24 horas

Una persona falleció y otras 19 resultaron heridas en diversos accidentes de tránsito ocurridos en las úiltimas 24 horas, según el informe del subcomisionado Luis Hernández de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Hernández informó que en total se reportaron 89 accidentes a nivel nacional.

Además de las colisiones, el subcomisionado informó que se colocaron 1740 infracciones, de las cuales 55 conductores fueron sancionados por manejar en estado de embriaguez, 118 por uso de luces inadecuadas y 532 por exceder los límites de velocidad reglamentarios.

Hernández hace un llamado a los conductores a no exceder los límites de velocidad, no manejar si ha ingerido bebidas alcohólicas y no utilizar aparatos tecnológicos mientras conduce.

El subcomisionado Luis Hernández de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, habla sobre los resultados de los operativos de seguridad vial en las últimas 24 horas. #NoJueguesConTuVida pic.twitter.com/lJ7OXE2l5I — Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 23, 2022