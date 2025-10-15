Sucesos - 15/10/25 - 09:15 AM

Van por contrabando y encuentran mercancía entre aguas residuales

Encontraron un depósito lleno de porquerías que, al parecer, pretendían vender a los usuarios, afectando gravemente la salud de la población.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Zona Norte, en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), realizó una diligencia de inspección en un local comercial de la ciudad de Colón como parte de sus acciones de control y fiscalización en busca de contrabando. Sin embargo, lo que encontraron los dejó atónitos: un depósito lleno de porquerías que, al parecer, pretendían vender a los usuarios, afectando gravemente la salud de la población.

Tras la debida identificación y la explicación del procedimiento al encargado del establecimiento, se procedió con la inspección. Se encontraron mercancías vencidas, en estado de descomposición y almacenadas entre aguas residuales, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.

Esto motivó que se informara de inmediato al Ministerio de Salud (MINSA), cuyos funcionarios se acercaron al negocio intervenido inicialmente por Aduanas. Al solicitar los carnés de salud, se verificó que estaban vencidos; además, el establecimiento no contaba con permisos para la venta de medicamentos controlados.

Durante la diligencia, Aduanas logró retener cajas de productos como ungüentos de mentol, pastas dentales, desodorantes y medicamentos de diversos tipos. La retención se realizó por una presunta violación a las disposiciones aduaneras y de derecho marcario.

Debido a las condiciones insalubres en que se encontraba la mercancía destinada al consumo humano, el personal del MINSA de la provincia de Colón procedió al cierre temporal del local comercial, en cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

