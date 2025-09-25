Vehículo se estrella contra semáforo y provoca descomunal tranque

Sucesos - 25/9/25 - 09:28 AM

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un accidente de tránsito provocó un tranque vehicular descomunal en las afueras de Colón, luego de que un vehículo perdiera el control y chocara contra un semáforo en la comunidad de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, durante la mañana de este jueves. 

Según información inicial, un automóvil sedán salía de la comunidad hacia la carretera cuando se impactó directamente con el semáforo. Inmediatamente después, un segundo vehículo, tipo taxi, colisionó con el primero.

El sedán que embistió el semáforo sufrió los daños materiales más graves y su conductor resultó con lesiones. Por su parte, el taxi presentó daños en su parte frontal a causa del impacto. 

El choque generó un caos circulatorio que se extendió hasta la llegada de agentes de Tránsito Policial, quienes se encargaron de atender el siniestro y agilizar la circulación vehicular.

