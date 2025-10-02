Veinteañero queda detenido por posesión ilícita de arma de fuego

Panamá- Un joven de 20 años ya enfrenta a la justicia en Colón como resultado de un operativo de allanamiento ejecutado en una residencia de la comunidad de Vista Alegre, en el corregimiento de Cativá, donde se le incautó un arma de fuego.

Todo comenzó alrededor de las 10:00 p.m. del pasado 29 de septiembre, durante la diligencia de allanamiento en la que se localizó un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Smith & Wesson. Durante la revisión, se verificó que el arma era idónea para realizar disparos.

Cuando el individuo fue llevado a la audiencia inicial, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Colón logró la legalización de la aprehensión. En la misma audiencia, se le imputó el cargo por posesión ilícita de arma de fuego y se le ordenó detención preventiva en la audiencia de garantías. Ahora, el joven enfrenta un proceso judicial por el delito de porte ilegal de arma de fuego.



