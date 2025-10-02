Sucesos - 02/10/25 - 09:16 AM

Veinteañero queda detenido por posesión ilícita de arma de fuego

Todo comenzó alrededor de las 10:00 p.m. del pasado 29 de septiembre, durante la diligencia de allanamiento en la que se localizó un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Smith & Wesson.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un joven de 20 años ya enfrenta a la justicia en Colón como resultado de un operativo de allanamiento ejecutado en una residencia de la comunidad de Vista Alegre, en el corregimiento de Cativá, donde se le incautó un arma de fuego.

Todo comenzó alrededor de las 10:00 p.m. del pasado 29 de septiembre, durante la diligencia de allanamiento en la que se localizó un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Smith & Wesson. Durante la revisión, se verificó que el arma era idónea para realizar disparos.

Cuando el individuo fue llevado a la audiencia inicial, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Colón logró la legalización de la aprehensión. En la misma audiencia, se le imputó el cargo por posesión ilícita de arma de fuego y se le ordenó detención preventiva en la audiencia de garantías. Ahora, el joven enfrenta un proceso judicial por el delito de porte ilegal de arma de fuego.


 

Te puede interesar

Veinteañero queda detenido por posesión ilícita de arma de fuego

Veinteañero queda detenido por posesión ilícita de arma de fuego

 Octubre 02, 2025
Capturan en Calidonia a uno de los 'Más Buscados' en Colombia

Capturan en Calidonia a uno de los 'Más Buscados' en Colombia

 Octubre 01, 2025
Hombre de 35 años muere acuchillado en La Chorrera

Hombre de 35 años muere acuchillado en La Chorrera

 Octubre 01, 2025
Falsos policías tiran bala a camión buscando droga

Falsos policías tiran bala a camión buscando droga

 Octubre 01, 2025
Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

 Octubre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas