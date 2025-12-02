Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

En menos de siete días, la provincia de Veraguas ha registrado dos casos de agresiones a adultos mayores, hechos que mantienen preocupadas a las autoridades locales.

El más reciente ocurrió en la apartada comunidad de Quebro, en el distrito de Mariato, donde un ciudadano de 40 años fue detenido por presuntamente maltratar a un adulto mayor.

El sospechoso fue puesto a órdenes de la personería de Quebro, mientras que las autoridades investigan los motivos detrás del ataque.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su departamento de asesoría legal, reporta que a nivel nacional las estadísticas sobre maltrato a adultos mayores son alarmantes.

“Estamos trabajando para proteger a nuestros mayores y asegurar que la justicia se cumpla”, explicaron las autoridades locales.