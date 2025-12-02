Sucesos - 02/12/25 - 07:35 PM

Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

Un hombre de 40 años fue detenido por presuntamente agredir con un palo a su tía

 

Por: Redacción / Crítica -

En menos de siete días, la provincia de Veraguas ha registrado dos casos de agresiones a adultos mayores, hechos que mantienen preocupadas a las autoridades locales.

El más reciente ocurrió en la apartada comunidad de Quebro, en el distrito de Mariato, donde un ciudadano de 40 años fue detenido por presuntamente maltratar a un adulto mayor.

El sospechoso fue puesto a órdenes de la personería de Quebro, mientras que las autoridades investigan los motivos detrás del ataque. 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su departamento de asesoría legal, reporta que a nivel nacional las estadísticas sobre maltrato a adultos mayores son alarmantes. 

“Estamos trabajando para proteger a nuestros mayores y asegurar que la justicia se cumpla”, explicaron las autoridades locales.

Te puede interesar

Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

 Diciembre 02, 2025
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

 Diciembre 02, 2025
Video sacude Colón: SENNIAF interviene para proteger a bebé agredida

Video sacude Colón: SENNIAF interviene para proteger a bebé agredida

 Diciembre 02, 2025
Perro en estado de abandono es rescatado en San Isidro

Perro en estado de abandono es rescatado en San Isidro

 Diciembre 02, 2025
Detenidos por extorsionar menores en línea

Detenidos por extorsionar menores en línea

 Diciembre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños