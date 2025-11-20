Veraguas en alerta: más de 200 mujeres desaparecidas en 10 años

La Red contra la Violencia Doméstica y Sexual de Veraguas lanzó una alarma que no podemos ignorar: en la última década, más de 200 mujeres han desaparecido en la provincia.

En 2015 los reportes sumaban 20 casos, pero para 2025 la cifra se disparó de manera preocupante.

El Ministerio Público también confirma que la violencia no da tregua:

En 2024 se registraron 18 femicidios .

se registraron . En 2025 , la cifra ya va en 13 , y el año ni siquiera ha terminado .

, la cifra ya va en , y el año . Los casos de violencia doméstica superan los 10 mil a nivel nacional.

superan los a nivel nacional. Los delitos sexuales sobrepasan los 5 mil.

Solo en Veraguas, durante 2025, ya se reportan más de 358 denuncias por delitos sexuales.

Las organizaciones sociales piden acciones urgentes del Estado y protección real para las mujeres en riesgo. Porque cada cifra es una vida que podría salvarse.